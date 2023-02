Atraso do Governo a pagar apoios asfixia artistas: muitos “tiveram de se endividar” e há quem não tenha como pagar a renda

Aquilo que deveria ser uma almofada para mitigar o impacto da pandemia na criação cultural e estimular novos projetos está a revelar-se um pesadelo para os artistas, bem como para associações e empresas de um sector já, por natureza, bastante fragilizado. Anunciado em janeiro de 2021 pela então ministra da Cultura, Graça Fonseca, o programa Garantir Cultura afigurou-se como um apoio de emergência, com uma dotação total de 51,3 milhões de euros para duas linhas de financiamento distintas: uma para o tecido empresarial, com €29,5M geridos pelo COMPETE 2020 e pelo Turismo de Portugal, e outra destinada a associações culturais e artistas individuais, para os quais foi disponibilizada uma verba de €21,8 operacionalizada pelo Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC), sob alçada do Ministério da Cultura.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler