ARCOmadrid recupera os números de pré-pandemia: há 17 galerias portuguesas

Na 42.ª edição da ARCOmadrid, que ocorre entre os dias 22 e 26 de fevereiro, são esperados cerca de 90 mil visitantes. Segundo Juan Arrizabalaga, o diretor da IFEMA - Feira de Madrid, espaço que acolhe o evento e o coorganiza, este é um valor "muito próximo" ao de 2020, a última edição sem impacto da pandemia de covid-19,

Nesse ano, participaram na ARCOmadrid 210 galerias. Um ano depois, em 2021, quando celebrou o seu 40.º aniversário, a feira foi adiada do habitual mês de fevereiro para julho, devido à pandemia.

Desde então, tem vindo a aumentar o número de galerias representadas, com 185 na edição de 2022, 17 delas portuguesas, e 211 este ano, numa edição que tem como tema "O Mediterrâneo: Um Mar Redondo".

Ao todo, estão representados 36 países, com 170 galerias no programa geral, somando-se a estas as que entram nas secções "Mediterrâneo: Um mar redondo", com 19 galerias, "Opening", com 17, e "Nunca o mesmo. Arte latino-americana", com 11.

Entre as 170 galerias do programa geral há 15 portuguesas: 3+1 Arte Contemporânea, Balcony, Bruno Múrias, Carlos Carvalho, Cristina Guerra Contemporary Art, Filomena Soares, Francisco Fino, Miguel Nabinho, Monitor, Uma Lulik, Pedro Cera e Vera Cortês, todas de Lisboa, e ainda a Kubikgallery, a Lehmann + Silva e a Quadrado Azul, do Porto.

A Galeria Foco, de Lisboa, entrará na secção "Opening", e a Madragoa, também da capital portuguesa, estará na secção "Nunca o mesmo. Arte latino-americana", com curadoria de Mariano Mayer e Manuela Moscoso.

Participa também no programa geral a Jahn und Jahn, que tem base em Munique, na Alemanha, e também um espaço em Lisboa.

NOVAS GALERIAS INTERNACIONAIS INTEGRAM A PROGRAMAÇÃO

Prosseguindo a investigação das práticas artísticas passadas, presentes e futuras, a organização destaca a entrada de novas galerias internacionais para esta edição.

No programa geral, estarão cerca de 30 galerias que participam pela primeira vez ou que regressam após muitos anos, como Capitain Petzel, Contemporary Fine Arts, David Zwirner, Nicolai Wallner, Rüdiger Schöttle e Timothy Taylor.

A secção "Mediterrâneo: Um mar redondo", comissariada por Marina Fokidis, com apoio de Bouchra Khalili, Hila Peleg e Pedro G. Romero, pretende mobilizar as relações nesta área geográfica, e apresenta 19 galerias de 13 países, com trabalhos de artistas como Anna Boghiguian, Iman Issa, Jumana Manna e Hana Miletic.

O espaço "Opening" voltará a ser focado na descoberta de novas propostas, numa seleção de Julia Morandeira e Yina Jiménez Suriel, com apostas em 17 galerias internacionais jovens, entre elas a Foro.Space, Pequod Co., The Liminal e Zina.

Nesta secção irá estar presente a brasileira Hoa Galeria, de São Paulo, mas a feira também acolhe a galeria Vermelho e a Jaqueline Martins, da mesma cidade do Brasil.

Na secção "Nunca o mesmo, Arte latinoamericana", que visa contribuir para reforçar a investigação nesta região e o estreitar de laços com os outros agentes na feira, estarão, entre as 11 galerias, Max Mayer, Karen Huber, Crisis, Proyectos Ultravioleta e Hache.

Com direção de Maribel López Zambrana, a 42.ª ARCOmadrid tem também um programa paralelo aos expositores, incluindo um fórum de debate dedicado à região do Mediterrâneo.

A ARCOmadrid tem lugar em dois pavilhões do IFEMA e os primeiros dois dias são exclusivamente para profissionais, abrindo as portas ao público em geral a partir da tarde do dia 24, sexta-feira.

A diretora da ARCOmadrid, Maribel Lopez Zambrana, destacou esta quinta-feira em Madrid, na apresentação da edição deste ano, a "dupla natureza" da feira, que é em simultâneo um "espaço comercial e um espaço cultural".