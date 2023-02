Salman Rushdie publica uma foto, um livro chamado "Victory City" e quer dançar até cair

A imagem que primeiro se instala é a da Fénix a renascer das cinzas. No caso de Salman Rushdie, ter sobrevivido ao ataque brutal de que foi vítima em agosto para, agora, o poder contar roça o domínio do improvável. E no entanto lá está ele, com os óculos de sempre, a fitar-nos com só um olho, a outra lente vedada a preto diante do olho que cegou; e lá está o semi-sorriso do resistente que há décadas tem a cabeça a prémio, mas contorna a morte com precisão de atleta de alto rendimento. Não admira que a entrevista que o escritor indiano-britânico deu esta segunda-feira à “New Yorker”, a primeira desde o atentado, se intitule “A desobediência de Salman Rushdie”. Ele desobedece, sempre. É um rebelde com causa.

