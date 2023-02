"Tár" e "The Banshees of Inisherin" recebem as principais honras nos prémios da crítica britânicos

O drama sobre o fechado mundo da música clássica “Tár” e o universo tenso de “The Banshees of Inisherin” conquistaram este sábado os principais galardões do London Critics' Circle Film Awards.

O filme sobre uma complexa maestrina Lydia Tár, estrelado por Cate Blanchett recebeu três prémios, incluindo o de melhor filme do ano de 2022, enquanto o humor ácido de “Banshees”, escrito e realizado por Martin McDonagh, liderou o somatório de prémios, com cinco, incluindo o de melhor filme britânico/irlandês do ano passado.

“Tár”, que, segundo o jornal britânico “Guardian”, gerou muitos comentários sobre a polémica personagem central, permitiu que Cate Blanchett conquistasse mais um troféu, sedimentando as opiniões de que é a grande favorita para ganhar o Oscar de melhor atriz em março.

Já “The Banshees of Inisherin”, que apresenta Colin Farrell e Brendan Gleeson como dois ex-amigos na Irlanda dos anos 1920 cujo relacionamento se desintegra, levou os outros três principais prémios de atuação: Farrell como melhor ator do ano e Kerry Condon e Barry Keoghan nas categorias atores secundários. E, embora tenha sido preterido para o prémio de melhor realizador, Martin McDonagh conquistou o titulo de guionista do ano.

Lista dos principais prémios:

Filme do ano: “Tár”

Filme estrangeiro do ano: “Decision to Leave” e “The Quiet Girl”

Documentário do ano: “All the Beauty and the Bloodshed”

Filme britânico/irlandês do ano: “The Banshees of Inisherin”

Realizador do ano: Todd Field, por “Tár”

Guionista do ano: Martin McDonagh , por “The Banshees of Inisherin”

Atriz do ano: Cate Blanchett, “Tár”

Ator do ano: Colin Farrell, “The Banshees of Inisherin”

Atriz secundária do ano: Kerry Condon, “The Banshees of Inisherin”

Ator secundário do ano: Barry Keoghan , “The Banshees de Inisherin”

Atriz britânica/irlandesa do ano: Florence Pugh, “Don't Worry Darling”

Ator britânico/irlandês do ano: Bill Nighy, "Living Breakthrough"

Jovem artista britânico/irlandês: Frankie Corio, “Aftersun”