Diretores dos teatros nacionais vão ser escolhidos por concurso (e já há júri para o São Carlos)

Um júri liderado por Conceição Amaral, presidente do Opart (Organismo de Produção Artística) — que gere o Teatro Nacional de São Carlos, a Companhia Nacional de Bailado (CNB) e os Estúdios Victor Córdon — e composto por Rui Morais (vogal do conselho de administração do Opart), Delfim Sardo (administrador do Centro Cultural de Belém com o pelouro da programação), Nuno Carinhas (cenógrafo, figurinista, encenador) e ainda por Rui Vieira Nery (musicólogo), terá a missão de escolher o próximo diretor artístico do único teatro lírico nacional. A partir de hoje o processo de seleção internacional será divulgado fora do país e até 4 de abril poderão ser entregues as candidaturas.

A medida faz parte da política que o ministro da Cultura quer adotar para o sector, chamando especialistas e técnicos a decidir sobre as principais escolhas da área. “Esta medida corresponde à ideia de que o gosto dos ministros não deve determinar as escolhas da Cultura”, explicou Pedro Adão e Silva.