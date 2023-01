Europa Criativa: Candidaturas abertas ao apoio complementar

"A DGArtes abriu o procedimento simplificado 'Programa de Apoio a Projetos - Apoio complementar ao Programa Europa Criativa', com um montante financeiro disponível de 450 mil euros, com vista a potenciar a participação de entidades portuguesas coordenadoras ou parceiras de candidaturas já selecionados pelo Programa Europa Criativa (Vertente Cultura e Vertente Transectorial -- Creative Innovation Lab)", lê-se num comunicado hoje divulgado.

De acordo com o aviso de abertura, disponível no 'site' da DGArtes, "os apoios a conceder destinam-se a projetos executados até ao limite de 36 meses, no período compreendido entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2024".

No comunicado divulgado esta sexta-feira, a DGArtes explica que "são elegíveis" a este apoio "projetos de entidades coordenadoras ou parceiras em projetos já selecionados pelo Programa Europa Criativa, nas 'calls' de 2021, da Vertente Cultura, nas linhas de financiamento para Projetos de Cooperação Europeia e Plataformas Europeias, e da Vertente Transectorial - Creative Innovation Lab".

As candidaturas estarão abertas até 21 de fevereiro, podendo candidatar-se "projetos de criação, programação, circulação, desenvolvimento de públicos, edição, investigação e formação, desenvolvidos em território nacional e/ou internacional, nas áreas das artes performativas (circo contemporâneo e artes de rua, dança, música e teatro), artes visuais (arquitetura, artes plásticas, design, fotografia e novos media) e cruzamento disciplinar".

O prazo limite de abertura das candidaturas a este apoio estava previsto para setembro do ano passado, na declaração anual da DGArtes para 2022. Com a abertura das candidaturas ao apoio complementar ao programa Europa Criativa, ficam abertos todos os concursos de apoio a projetos previstos nessa declaração.

O concurso limitado para seleção do projeto curatorial e expositivo de representação oficial portuguesa na 18.ª Bienal de Arquitetura de Veneza, com uma dotação de 350 mil euros, que deveria ter aberto em agosto, abriu em outubro.

Os restantes concursos de apoio a projetos previstos para 2022, nas áreas da criação, programação e internacionalização, com uma dotação total de 9,2 milhões de euros, abriram em 29 de dezembro, estando as candidaturas a decorrer até fevereiro.