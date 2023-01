Atriz e performer travesti invade o palco do São Luiz a meio da peça “Tudo Sobre a Minha Mãe”, em protesto contra "transfake" (com vídeo)

O incidente registou-se esta quinta-feira à noite, a meio de uma cena da peça “Tudo Sobre a Minha Mãe”, encenada por Daniel Gorjão a partir do texto de Samuel Adamson, que adaptou o famoso filme de Pedro Almodóvar para teatro​. Com gritos de protesto, repetindo a palavra “transfake”, a atriz e performer travesti Keyla Brasil saltou seminua da plateia para o palco, interrompendo a cena e exigindo ao ator André Patrício (de figurino cor-de-rosa na imagem), que representa a personagem trans “Lola”, que saísse. “Transfake! Desce do palco! Tenha respeito por este lugar!”, disse a travesti.

