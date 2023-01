“A competição pode ser muitíssimo estimulante”: diretora do Museu do Chiado fala sobre a ampliação do MNAC, o novo MAC-CCB e a “cooperação”

Há dois museus de arte contemporânea em Lisboa e, para Emília Ferreira, “não há qualquer problema com isso”. A verdade é que já há mais ar para respirar na distância que os separa. À data desta terça-feira, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, na presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou um “virar de página”: o Museu Nacional de Arte Contemporânia - Museu do Chiado vai ser renovado. Ainda que o ministro se tenha escusado em avançar com valores, a promessa de ampliação está avaliada em cerca de oito milhões de euros.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler