Faleceu o queirosiano A. Campos Matos

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou condolências à família do arquiteto A. Campos Matos, destacando-o como um dos maiores especialistas em estudos queirosianos, refere-se numa nota publicada este sábado na página da Presidência da República.

Segundo o “Diário de Notícias”, A. Campos Matos, licenciado em arquitetura pela Universidade do Porto e natural da Póvoa de Varzim, a mesma cidade de nascimento de Eça de Queiroz, morreu na quinta-feira aos 94 anos.

Na sua mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa assinala que Alfredo Campos Matos se formou em arquitetura "mas a paixão juvenil pela literatura, em especial por Eça de Queiroz, nunca o largou".

"Alfredo Campos Matos deixa aos estudos queirosianos um vasto legado. Foi um dos nossos maiores querosianos, e certamente aquele que dedicou mais anos e mais livros a Eça de Queiroz: ensaios, dicionários, epistolários, biografias, fotobiografias", salienta o chefe de Estado.

Ainda segundo o Presidente da República, "tal como Jorge de Sena, um engenheiro que se tornou figura marcante dos estudos literários, Campos Matos, arquiteto, afirmou-se num campo que contava já com reconhecidos especialistas portugueses e estrangeiros".

“À vida e obra de Eça dedicaria boa parte do seu labor e da sua invejável vitalidade, num percurso que começou com ‘Imagens do Portugal Queiroziano’ (1976), e que inclui um título de referência como o ‘Dicionário de Eça de Queiroz’(1988), que coordenou, ou ‘Eça de Queiroz — Uma Biografia’ (2010), que venceu o Prémio Jacinto Prado Coelho, atribuído pela Associação Portuguesa de Críticos Literários, e o Grande Prémio da Biografia Literária, da Associação Portuguesa de Escritores", aponta.

Marcelo Rebelo de Sousa recorda ainda Campos Matos como "colaborador da imprensa", nomeadamente do “Jornal de Letras” e observa que escreveu também sobre António Sérgio, mestre da sua geração, além de monografias na área da arquitetura e do património.

"Presto-lhe homenagem, e apresento à sua família as minhas sentidas condolências", acrescenta o Presidente da República.