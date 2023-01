Pedro Costa: “Não fazemos parte deste cinema de agora: uma atividade vazia, de fachada, de convenção”

Pedro Costa, além do cinema (mas também no cinema). Em outubro de 2022, viu inaugurar a exposição “Canción de Pedro Costa”, no Centro de Imagem La Virreina, considerada uma das melhores do ano para os jornais “Ara” e “La Vanguardia”, patente até 23 de abril. Daqui partirá para a Corunha, onde também poderá ser vista na Fundación Luís Seoane. Antes, já este mês e ainda em Barcelona, tem início uma retrospetiva na Filmoteca da Catalunha, à qual se junta uma seleção de filmes escolhidos pelo autor num diálogo entre a sua filmografia e as suas referências. Está também agendado um seminário, de 13 a 17; e uma visita comentada pelo realizador à exposição dedicada a outro cineasta português, Manoel de Oliveira. Tão ampla homenagem conduziu a esta entrevista ao Expresso - que o realizador propôs realizar por e-mail.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler