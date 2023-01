Braço direito de Joe Berardo diz que declarações do ministro da Cultura são contraditórias

“Não me parece de tecer comentários por ora, para não cair na mesma voragem de decisões e declarações contraditórias do Sr. ministro da Cultura. A Cultura exige ponderação, como aliás parece ter concluído e bem, o Conselho Consultivo das Fundações, que não deu parecer positivo à extinção à fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo”, afirmou esta segunda-feira ao Expresso André Luiz Gomes, administrador da fundação, braço direito e amigo pessoal do empresário madeirense.

