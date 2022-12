Ministro da Cultura reage à morte de Graça Lobo

"Graça Lobo ajudou a criar cinefilia, a aprender com o cinema e a dá-lo a conhecer", escreveu o ministro da Cultura, na rede social Twitter.

Graça Lobo, morreu esta sexta-feira aos 66 anos, em Faro, esteve na génese do Plano Nacional de Cinema, um projeto que coordenou entre 2012 e 2014 e que tem semelhanças com uma outra iniciativa educativa, existente no Algarve desde 1998, intitulada "Juventude-Cinema-Escola".

Quando o PNC foi lançado em 2012 ainda como uma experiência-piloto, Graça Lobo disse numa sessão pública que o Plano Nacional do Cinema pretendia, num primeiro momento, dar a conhecer "o ato cívico da ida à sala de cinema", porque "muitos alunos nunca foram a uma sala de cinema" ou não estão familiarizados com a história da Sétima Arte.

Graça Lobo era licenciada em História e defendeu uma tese de mestrado em Gestão Cultural sobre a Formação de Públicos para o Cinema, "área de conhecimento a que dedicou toda a sua vida profissional e académica", refere aquela direção regional na nota de pesar.

Professora convidada na Universidade do Algarve, Graça Lobo promoveu ainda dezenas de ações de formação em Literacia Fílmica, por todo o país.

Graça Lobo tornou-se cineclubista em 1980, tendo sido vice-presidente do Cineclube de Faro (CCF), de 1996 a 2008, e membro da Comissão de Formação do CCF, entre 2015 e 2018. Atualmente, era vice-presidente da Assembleia Geral deste cineclube.