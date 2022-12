Faro promete um "grande ano de espetáculos". Desde magia à dança, da música ao teatro, conheça as propostas culturais para 2023

O ciclo cultural que se prolonga durante o primeiro mês de 2023 integra um conjunto de eventos de magia, dança e de teatro, naquele que "promete ser um grande ano de espetáculos" no espaço algarvio, anunciou esta sexta-feira, em comunicado, a organização.

O espetáculo de magia "Impossível ao Vivo", de Luís de Matos, assinala o arranque da programação no dia 4 de janeiro, com apresentações diárias até ao dia 8.

Luis de Matos terá ao seu lado alguns nomes conhecidos da magia internacional, nomeadamente o norte-americano Dan Sperry, o espanhol Javier Botía, o francês Norbert Ferré e o sul coreano Yu Hojin.

A dança com 'performances' de diferentes estilos sobe ao palco do Teatro das Figuras, no dia 14, pelos alunos do Atelier de Movimento, com coreografias de ballet clássico nas diferentes faixas etárias, dança oriental, jazz, danças latinas e dança contemporânea.

A dança volta a estar em destaque no dia 21 com a apresentação da peça "Under Pressure", pela La Verità Dance Company, "onde o corpo é o espelho da alma e diz o que a boca não pode dizer".

No dia 25, vai ser apresentado o espetáculo "Ah! Ah! Ah!", pela companhia Takatum, uma proposta que funde música e dança, sonoridades tradicionais e criação contemporânea para o público infantil.

O teatro vai estar em destaque no dia 28, com a peça "A Ratoeira", de Agatha Christie, com encenação de Paulo Sousa Costa, com um elenco composto por Ruy de Carvalho, Daniel Cerca Santos, Elsa Galvão, Filipe Crawford, Henrique de Carvalho, Luís Pacheco, Sara Cecília e Sofia Portugal.

A música encerra o ciclo de eventos de janeiro no Teatro das Figuras de Faro, com "Uma Pequena História da Música", no dia 29, onde o intérprete Ricardo Coelho fará uma breve reflexão da história da música desde os tempos antigos à atualidade.