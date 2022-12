Música: Chasson e Ysaÿe por Bruno Monteiro, três pepitas sem poeira

É de saudar o mais recente álbum de Bruno Monteiro (Porto, 1977), dividido em dois ‘capítulos’, o primeiro dedicado a uma peça de Ernest Chausson e o segundo com duas obras do compositor e violinista belga Eugène Ysaÿe. São 66 minutos preenchidos por três peças poderosas pela originalidade da construção, pelo vigor, amplidão e riqueza dos temas, nesta ocasião explorados pelo violinista ladeado pelo pianista João Paulo Santos e pelo violoncelista Miguel Rocha. Trata-se de obras de compositores muito ausentes do panorama sonoro e que agora ressurgem na gravação, três pepitas a merecer a saída das prateleiras onde acumularam poeira.

