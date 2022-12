Évora é a Capital Europeia da Cultura 2027

Uma década depois de Guimarães assumir o título de Capital Europeia da Cultura , sabe-se que é Évora quem segue o legado em 2027. A decisão do painel de onze especialistas nomeados pelo o Ministério da Cultura e pelas instituições e organismos da União Europeia (Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia, Comissão Europeia e Comité das Regiões), foi anunciada publicamente numa conferência de imprensa, esta quarta-feira, no Centro Cultural de Belém (CCB) , em Lisboa.

A sessão contou com a presença do ministro da Cultura português, Pedro Adão e Silva, e da representante da Comissão Europeia, Sofia Moreira de Sousa, mas foi à presidente do júri, Beatriz Garcia que coube anunciar o veredito. Entre as quatro candidatas à corrida, - Aveiro, Évora, Braga e Ponta Delgada - é a alentejana a contemplada a representar, ao lado da cidade letã, Liepaja, o apogeu da cultura europeia em 2027, recebendo uma verba de 29 milhões de euros.