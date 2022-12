Metropolitan de Nova Iorque vai devolver obras clássicas à Grécia. Mas vai demorar

Durante 25 anos, a Grécia irá receber peças originárias das Ilhas Cíclades, devolvidas pelo Metropolitan Museum of Art, de Nova Iorque. O processo de devolução acontece depois de o governo de Atenas ter admitido não ter conseguido reunir provas de que as peças haviam saído do país de forma ilegal. A complexa batalha legal chega ao fim, depois de discretas negociações, e prevê a exibição em solo norte-americano, antes do regresso à casa.

O protocolo de entendimento entre as partes foi anunciado pelo próprio museu norte-americano no início de novembro e em causa está a controversa Coleção Stern, propriedade de Leonard N. Stern, um empresário e filantropo de 84 anos, que acumulou de forma discreta e pouco clara peças gregas, algumas que terão sido esculpidas há cerca de 4500 anos. De acordo com o protocolo, estas obras regressarão à Grécia gradualmente de 2033 a 2048.

O memorando que fundamenta o acordo foi assinado pelo Metropolitan, pelo Ministério da Cultura e Desporto da República Helénica e pelo Museu de Arte das Cíclades, em Atenas, tendo sido ainda ratificado pelo Parlamento grego. O documento foi classificado pelos subscritores como “um acordo histórico” e prevê que sejam levados para a Grécia 161 artefactos das Ilhas Cíclades.

O comunicado emitido pelo Metropolitan Museum explica que foi estabelecido um “relacionamento cooperativo de longo prazo”, com a colaboração entre as instituições no âmbito do estudo e educação sobre a cultura das Cíclades. Segundo o acordo, o Ministério da Cultura e Desporto, o Museu de Arte das Cíclades e o Metropolitan “trocarão experiências no estudo e conservação das obras das Cíclades e compartilharão descobertas com a comunidade académica por meio de um simpósio internacional e um banco de dados online”.

Este acordo prevê ainda que os 161 artefactos das Cíclades sejam exibidos no Metropolitan durante 25 anos, a partir de janeiro de 2024. Após dez anos, algumas obras selecionadas viajarão periodicamente para a Grécia ao longo de 15 anos para exibição. E, mesmo após esse período de empréstimo de 25 anos, outras obras de arte das Cíclades continuarão a ser emprestadas ao Metropolitan por mais 25 anos.

A assinatura do memorando coincidiu com a abertura, no Museu de Arte das Cíclades, da exposição “Homecoming, Tesouros das Cíclades na sua jornada de regresso”, com uma seleção de 15 das obras mais importantes da Coleção Stern. As obras viajarão para o Metropolitan para serem exibidas com toda a coleção Stern a partir de janeiro de 2024.

O comunicado do museu norte-americano explica, ainda, que “a Coleção Leonard N. Stern compreende 161 obras feitas nas Cíclades principalmente no início da Idade do Bronze (3200 a 2000 AC)”. A maioria das peças de mármore data de 5300-2200 AC e pertencem à civilização cicládica, cujas estatuetas inspiraram artistas de Pablo Picasso a Constantin Brancusi.

A civilização das Cíclades floresceu nas ilhas do Mar Egeu durante o terceiro milénio AC e os seus artefactos são admirados pela sua abstração.