8. Palavra da semana: excursão

As mais altas figuras do Estado português vão ao Catar e apressaram-se a tranquilizar os portugueses: não vão lá apoiar a violação dos direitos humanos ou a discriminação das mulheres, que seriam tarefas louváveis mas inoportunas, vão ao pequeno país do Médio Oriente apoiar a nossa seleção, a equipa de todos nós. Porquê? Porque onde está a seleção tem de estar o país e não sendo viável a deslocação física do país, ou de todos os 10 milhões de portugueses, então que estejam os portugueses mais ilustres ou que foram eleitos pelos portugueses que votam mas não visitam.

