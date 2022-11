Compositor Mário Barreiros vai representar o Ministério da Cultura no grupo criado para redefinir a Casa da Música

O baterista, guitarrista, compositor e produtor musical Mário Barreiros foi a escolha do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, para representar o Ministério da Cultura (MC) no recém-criado grupo de reflexão sobre a Casa da Música. Segundo o jornal “Público”, um dos motivos da escolha do ministro é por Barreiros ter “uma visão bastante eclética da música”.

“É um músico e é do Porto”, refere Adão e Silva. O ministro da Cultura destaca que a diversidade da oferta musical da casa “é uma das discussões a ter no contexto deste grupo de trabalho”. Adão e Silva espera que “a reflexão que se vai agora iniciar” se centre em dois temas principais: “o modelo de governação e a missão da Casa da Música.”

Mário Barreiros foi corresponsável pela criação da Escola de Jazz do Porto, instrumentista em diversas formações, dos Jafumega ao Quarteto de António Pinho Vargas e ao Quinteto de Maria João, fundador do Sexteto de Mário Barreiros, produtor de discos de Pedro Abrunhosa, dos Ornatos Violeta ou dos Clã.