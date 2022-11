Centenas de artistas assinam carta de apoio às entidades não financiadas nas Artes Visuais

Rui Chafes, Daniel Blaufuks e Ângela Ferreira são alguns dos mais de 400 artistas e agentes culturais que já subscreveram o manifesto de apoio às entidades do setor das artes visuais que não receberão apoios da Direção-Geral das Artes no período entre 2023 e 2026, na modalidade bienal.

Com o título de "Carta dos profissionais da cultura em apoio às entidades não propostas para apoio no âmbito do concurso ao Apoio Sustentado às Artes 2023-2026. Artes Visuais - Programação e Criação", tinha a meio desta quarta-feira mais de quatro centenas de assinaturas, entre as quais as de artistas como Ana Pérez-Quiroga, Bruno Cidra, Sara Bichão, José Pedro Croft, Rui Chafes, José Pedro Cortes, João Maria Gusmão, Ângela Ferreira, Nuno Cera, Daniel Blaufuks e André Cepeda, e curadores e galeristas como Pedro Lapa, Bruno Marchand, Vera Cortês, Natxo Checa, Cristina Guerra e João Laia.

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e o diretor-geral das Artes, Américo Rodrigues, são os destinatários da petição, na qual os subscritores sublinham o que dizem ser a "absoluta discrepância" entre as candidaturas propostas para apoio naquele concurso na modalidade bienal em relação à modalidade quadrienal".

Na petição afirma-se que a "desproporção brutal" "põe em sério risco a continuidade de estruturas, cujo trabalho é fundamental para o ecossistema das artes visuais e para todo o setor artístico".

Os resultados provisórios de cinco dos seis concursos de apoio sustentado às artes, nas modalidades bienal (2023-2024) e quadrienal (2023-2026) foram recentemente anunciados e, das 45 candidaturas aprovadas, 21 receberão apoios, nas áreas das artes plásticas, fotografia, arquitetura e novos media.

Na modalidade quadrienal estavam disponíveis 10,9 milhões de euros e foram admitidas 14 candidaturas, mas será atribuído apoio a 13. Na modalidade bienal, que prevê a atribuição de 1,5 milhões de euros, foram acolhidas 31 candidaturas, das quais apenas oito merecerão financiamento. Não são ainda conhecidos os resultados do concurso de apoio ao teatro.