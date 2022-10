Assédio no IberAnime: streamer diz que “piropos” foram a “forma mais sincera de elogiar”

Um streamer português, que marcou presença no IberAnime OPO 2022 — evento de anime que decorreu no Porto este fim de semana — está a ser acusado de assédio. Em causa estão alguns comentários que proferiu, durante um direto na plataforma Twitch, a cosplayers (pessoas disfarçadas de personagens que gostam). A organização e o próprio visado já reagiram nas redes sociais.

O streamer apresenta-se pelo nickname Gochavl. As denúncias começaram a surgir no Twitter. “Este rapaz e o seu chat [nome dado às pessoas que participam através de comentários] assediaram uma amiga minha durante o direto que fez no IberAnime", denuncia um internauta na mesma rede social. "Ninguém devia passar por isto”, acrescenta. Esta não foi, de acordo com a informação a que o Expresso teve acesso, a única acusação de que o streamer português foi alvo.

Uma cosplayer de 17 anos, que pediu para não ser identificada, confessou, ao Expresso, não ter entendido o que aconteceu durante o evento. “Pensei que fosse uma pessoa que queria ver o cosplay. Não ouvi qualquer comentário, só vi o que realmente tinha acontecido ontem [segunda-feira]”. A rapariga diz frequentar o festival que celebra a cultura japonesa desde os 12 anos e, por momentos, sentiu-se “culpada” por ter escolhido aquele disfarce. “Mais tarde reparei que a culpa não era minha. Estava a divertir-me vestida de uma personagem que adoro.”

A organização do evento já emitiu um comunicado sobre a situação. "Não toleramos este tipo de comportamentos, iremos acionar mais meios internos de controlo e prevenção deste tipo de situações no futuro, uma vez que é contra todo o espírito IberAnime”, lê-se num tweet.

O visado também reagiu no Twitter, rede social que, entretanto, apagou. “Estou a ser enxovalhado online, por resultado do conteúdo que fiz ontem em mais uma live IRL [em tempo real] na IberAnime”, disse o streamer numa publicação a que Expresso teve acesso. “Estou a ser acusado de assédio por ter proferido uns piropos que assumo terem sido de mau gosto, que são a minha maneira de fazer conteúdo e de entreter a minha audiência”, diz.

O streamer diz que os comentários que fez estão “longe de justificar a tentativa de cancelamento” que está a sofrer, acrescentando que “piropos” foram a “forma mais sincera de elogiar”. “Tenho a certeza de que a maior parte do pessoal que viu a live toda e não partes dela descontextualizada, se divertiu e achou piada ao conteúdo. No meu pensamento era uma questão de sentido de humor, não de assédio sexual. Nunca foi minha intenção ofender ninguém, e lamento que isso tenha sucedido. Na compra do bilhete há um termo de consentimento para direitos de gravação ou transmissão dentro daquele recinto”, escreveu.

O streamer pertencia a uma equipa de e-sports, os EXSAD Gaming, que também lançou um comunicado a demarcar-se da atividade de Gochavl, explicando que o mesmo já não pertencia à equipa. “Aproveitamos para deixar um pedido de desculpas público à organização do IberAnime, aos envolvidos, mas também a toda a comunidade”, lê-se.