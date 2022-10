Bordallo II cria obras alusivas aos abusos sexuais na Igreja

O artista Bordallo II criou uma série de peças alusivas aos abusos sexuais na Igreja, a que chamou “Cruzes, Credo, Canhoto”, e inseridas na série “Provocative”.

Esta série de obras de Bordallo II foi recentemente fotografada em igrejas portuguesas no âmbito de uma ‘instalação efémera’, e não se encontra mais nos locais onde foi fotografada.

“Quantos predadores sexuais e molestadores de crianças haverá escondidos atrás de cortinas douradas? Aparentemente, nunca os suficientes para fazer a Igreja e os seus crentes tomar uma posição séria” - é como Bordallo II descreveu a série “Cruzes, Credo, Canhoto” no Instagram.

“Nós, artistas, temos de usar a nossa voz para aqueles que não se conseguem defender”

Bordallo II frisa ainda que “à semelhança do que acredito ser o dever da sociedade, também nós, artistas, temos de usar a nossa voz para defendermos aquilo que está certo e aqueles que não se conseguem defender”, principalmente “em temas tabu como este, e ser parte ativa da mudança”.

bordallo ii



O artista enfatiza a intervenção social que quer atingir com as suas obras, em particular a série sobre os abusos sexuais na Igreja.

“Apesar do sucesso da carreira de um artista ser geralmente rumo a galerias, fundações, museus e coleções privadas, há um lado de intervenção social e atrevimento/provocação que não se deve perder", frisa Bordalo II, lembrando que “se há momentos propícios para chamar a atenção, é um desperdício esconder-me e não fazer parte do discurso crítico e de mudança coletiva em relação a temas que nos são relevantes. É nestas alturas que o público está mais aberto a ver o que temos a dizer sobre o que se está a passar também”.

A série Provocative, com ‘intervenções efémeras’ sobre temas de atualidade, como poluição, exploração de mulheresou sensacionalismo mediátio, são “um pé que continua do lado das pessoas, na rua, na crítica e na nessidade de exprimir posições reais”.

“Para mim é importante manter este canal de expressão ativo, na rua, ainda que esteja neste momento com uma mostra, num formato mais convencional de exposição, também aberta ao público”, conclui Bordalo II.