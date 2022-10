Bordalo II já não faz só grandes animais de plástico

Um dia teria de acontecer. Bordalo II, que é conhecido sobretudo pelas esculturas vistosas e de grande porte, cansou-se dos seus animais de plástico. Não é que tenham desaparecido completamente — até porque continua a incorporá-los no seu trabalho e são “as peças mais requisitadas pelo público”. Os animais ficaram, mas agora são mais pequenos e discretos, mais brutos, talvez menos afáveis também, e feitos de materiais que o artista nunca tinha utilizado, como a madeira e a pedra. De resto, o propósito é o mesmo de sempre, embora acompanhado de um certo pessimismo: alertar para o excesso de produção e consumo, de que resultam resíduos com grande impacto no ambiente. “Os efeitos das alterações climáticas são reais e manifestam-se no presente”, afirma em entrevista ao Expresso.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler