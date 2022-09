Saudades de ser bicho

“Por todo o lado, os animais desaparecem. Nos jardins zoológicos, constituem o monumento vivo da sua própria desaparição”, escreve John Berger no ensaio “Porquê olhar os animais?” e eu nunca tinha pensado no jardim zoológico como um depósito de espetros, a celebração de uma ausência tornada mais pungente pela semelhança que aqueles seres têm com os animais genesíacos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler