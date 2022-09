Justiça de Nova Iorque devolve 16 obras de arte no valor de 4 milhões de euros roubadas ao Egito

A justiça da Nova Iorque devolveu esta quarta-feira ao Egito 16 obras de arte saqueadas, cinco das quais tinham sido apreendidas no prestigiado Metropolitan Museum of Art, numa investigação sobre tráfico internacional que envolveu o ex-presidente do Louvre.

O procurador do Estado de Nova Iorque para Manhattan, Alvin Bragg, anunciou a devolução ao “povo egípcio” de 16 antiguidades no valor de “mais de quatro milhões de dólares” (cerca de quatro milhões de euros), durante uma cerimónia com o cônsul-geral egípcio Howaida Essam Mohamed.

Na terça-feira, durante uma cerimónia semelhante, 58 obras de arte tinham sido devolvidas à Itália.

"A restituição de hoje [quarta-feira] mostra a extensão das redes de tráfico de antiguidades", denunciou Bragg, garantindo que rejeita que "traficantes e mercenários usem Manhattan para lucrar com obras de arte roubadas".

Nove das peças estavam na posse de Michael Steinhardt, "um dos maiores colecionadores de arte antiga do mundo", detalhou o procurador.

O octogenário norte-americano foi obrigado em 2021 pela justiça a devolver cerca de 180 antiguidades roubadas nas últimas décadas, num valor total de 70 milhões de dólares.

O acordo permitiu que o norte-americano escapasse das acusações, mas este ficou, no entanto, proibido para toda a vida de adquirir obras no mercado legal de arte.

Outras cinco peças foram apreendidas em maio e junho num dos maiores museus do planeta, o Metropolitan Museum of Art (Met), com um valor de 3,1 milhões de dólares.

Esta operação resultou de uma investigação entre Nova Iorque e Paris, que levou à acusação em França do antigo presidente do Louvre, Jean-Luc Martinez.

As cinco antiguidades apreendidas no Met foram saqueadas de sítios arqueológicos no Egito, contrabandeadas da Alemanha ou Países Baixos para a França e vendidas ao Met pela empresa parisiense Pierre Bergé & Associés, realçou o procurador de Manhattan.

Jean-Luc Martinez, que contesta os factos, é acusado pela justiça francesa de ter feito ‘vista grossa’ para os falsos certificados de origem das moedas egípcias.

A investigação parisiense procura estabelecer se, entre centenas de peças saqueadas durante a Primavera Árabe em 2011, algumas foram adquiridas pelo Louvre Abu Dhabi.