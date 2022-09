Festival de Veneza: histeria com Chalamet e Harry Styles, Tilda Swinton de cabelo pintado à Ucrânia e um sério candidato ao Leão de Ouro

Todos os dias, eles ‘acampam’, desde manhã cedo, sofrendo a inclemência de um sol, a castigar Veneza com um calor a prolongar-se para lá dos costumes e das estatísticas desta época do ano. São jovens, sobretudo raparigas, à espera de ver de perto, eventualmente fazer uma selfie, com as vedetas que, lá para o fim da tarde, atravessarão a passadeira vermelha. Tem havido momentos de histeria da multidão, quando gente como Timothée Chalamet ou Harry Styles passa. Este ano, passados os constrangimentos da pandemia, houve um regresso massivo de fãs à entrada do Palácio do Festivais que, nos últimos dois anos, esteve interdita a tais manifestações.

