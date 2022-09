32 propostas culturais para a semana: a música de Miguel Esteves Cardoso, os monstros de “The Sandman” e a vida de Anne Frank

Estas são as propostas do Expresso para esta semana. Aproveite o melhor da cultura para os próximos dias.

Livros

“Não Matarás! — Romance de um Crime”

Teresa Martins Marques

Gradiva, 2022, 296 págs., €14,50



A autora e docente universitária investigou a fundo o assassinato do primeiro-ministro italiano Aldo Moro, em 1978, e reconstrói este episódio com base em dezenas de testemunhos que deram origem a um romance histórico iluminador da realidade.

“Linha da Frente”

Arturo Pérez-Reverte

ASA, 2022, 624 págs., €22,90



Neste romance pre­miado, o escritor aborda pela primeira vez a guerra civil espanhola, começando na noite de 24 para 25 de julho de 1938.

Cinema

“E.T. — O Extra-Terrestre”

De Steven Spielberg



A história é conhecida — há um extraterrestre perdido e um miúdo de apenas 10 anos que o ajuda a encontrar o seu caminho —, mas o filme de ficção científica e aventura de 1982 nunca foi visto assim. É a primeira vez que a longa-metragem, vencedora de quatro Óscares, é exibida em IMAX. Em exibição.

“Paradise Highway — Perseguidas”

De Anna Gutto



Juliette Binoche interpreta uma camionista, obrigada a fugir à lei para salvar o irmão, Dennis (Frank Grillo), das mãos de um perigoso gangue. Mas as autoridades estão atentas e o FBI — Morgan Freeman é o agente Gerick — está no seu encalce. Sally transporta uma adolescente. Em sala.

“Os Ossos da Saudade”

De Marcos Pimentel



O ponto de partida são as experiências de pessoas em lugares da lusofonia — como o Brasil, Portugal, Angola, Moçambique ou Cabo Verde —, que têm em comum sentimentos de falta e distância. Este documentário é uma “viagem pelos territórios da memória, da representação e do pertencimento”. Nos cinemas.

“Cada Um Na Sua Casa”

De Michèle Laroque



Michèle Laroque (no papel de Catherine), Stéphane De Groodt (Yann), Alice de Lencquesaing (Anna) e Olivier Rosemberg (Thomas) são os protagonistas desta comédia familiar francesa. A vinda de Anna e do namorado Thomas para casa da sua mãe, Catherine, vai complicar a situação familiar. A coabitação não será fácil e alguém terá de ceder. Ou então não. Em cartaz.

Televisão

Música

Paulo de Carvalho

Coliseu do Porto, sexta, 21h



Depois do concerto de Lisboa na passada semana, Paulo de Carvalho celebra “60 Anos de Cantigas” no Porto (Coliseu, esta sexta) e Leiria (Teatro José Lúcio da Silva, dia 17). Acompanhado pela sua banda, levará as canções mais marcantes de um percurso que arrancou com Os Sheiks e se afirmou com clássicos como ‘E Depois do Adeus’, ‘Nini dos Meus 15 Anos’ ou ‘Os Meninos de Huambo’.

Mono

Hard Club, Porto, terça, 21h; RCA Club, Lisboa, quarta, 21h



O quarteto japonês Mono regressa a solo português para concertos no Porto e em Lisboa. Consigo, a banda trará o mais recente álbum, “Pilgrimage of the Soul”, editado no ano passado, bem como duas décadas dedicadas a esbater as fronteiras entre o pós-rock e a música neoclássica. A primeira parte é da cantautora londrina A. A. Williams.

Teatro & Dança

“Vãra”

De Daniel Matos

Teatro das Figuras, Faro, quarta



O espaço cénico está rodeado de plástico, a evocar o ambiente de um talho, onde a carne se expõe e que, no caso de “VÃRA”, sugere uma conotação específica aos sete corpos dos intérpretes que dançam esta nova coreografia de Daniel Matos.

Muscarium#8

Vários locais, Cacém, Queluz e Sintra, até dia 25



A oitava edição do Festival de Artes Performativas de Sintra MUSCARIUM#8 apresenta sessões abertas ao público de residências artísticas, concertos e espetáculos de teatro e de dança. “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá” (na foto), do Teatro do Noroeste, é uma das propostas (Auditório Municipal António Silva, Agualva-Cacém, dia 18, na foto).

Exposições

“O mundo vai continuar a não ser como era!”

IDB Lisbon, Lisboa, até 25 de novembro



Percorrer os últimos 100 anos de design gráfico e publicidade em Portugal, através de uma seleção de obras da Coleção Carlos Rocha, é a proposta desta exposição que integra o programa “MUDEFora de Portas”

​“O Belo, a Sedução e a Partilha”: Obras da Coleção Maria e João Cortez de Lobão

Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, até 5 de outubro



De Sebastiano Ricci (1659-1734), artista do barroco italiano, o MNAA expõe duas obras importantes: “Artemísia Aparece a Admeto” e “Alceste e Ifigénia em Áulide”.

“Gramática do instante e do infinito”

José Eduardo Agualusa

Espaço Talante, Lisboa, de 10 de setembro a 23 de outubro



Exposição de fotos e poemas de José Eduardo Agualusa com a Ilha de Moçambique como pano de fundo, enquadrando a relação do escritor com a mulher, Yara, durante a gestação de Kianda, filha de ambos.