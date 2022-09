Festival de Veneza: chegaram os canibais

E ao terceiro dia, chegaram os canibais. Vieram pela mão de Luca Guadagnino: depois dos horrores ‘argentianos’ de “Suspiria” (em 2018), o autor do memorável “Eu Sou o Amor” resolveu adaptar um romance de Camille DeAngelis sobre uma estirpe de humanos com necessidades especiais: o consumo de carne humana. Não é algo que tenha de acontecer sempre, sequer todos os dias ou numa cadência regular, é qualquer coisa plantada no ADN, no cérebro, na alma, como se fosse uma toxicodependência, uma compulsão, um vício sem remissão possível.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler