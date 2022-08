“Thirteen Lives”: o resgate da jovem equipa tailandesa de futebol deu um filme para ver no streaming

Há factos dramáticos com uma carga emocional a nível público que são propícios ao coração de manteiga do veterano Ron Howard, o autor de “Cocoon”, “Apolo 13” e “A Beautiful Mind”, entre muitos outros. O resgate da gruta Tham Luang na Tailândia, no início do verão de 2018 (decorria então o Campeonato do Mundo de futebol), tornou-se sem surpresa um deles. “Thirteen Lives” conta-nos a história de como 12 futebolistas de uma equipa de juniores do norte montanhoso daquele país asiático, entre os 11 e os 16 anos, e acompanhados apenas por um adulto (o treinador da equipa), ficaram encurralados numa gruta com quilómetros de extensão.

O princípio de tarde estava soalheiro, convidava ao passeio. Ninguém adivinhava que uma monção prematura trouxesse ao resto do dia um dilúvio de tal ordem que as câmaras e corredores de Tham Luang ficaram alagados, deixando os rapazes sem saída. Apesar de todos nós sabermos hoje qual foi o desfecho da história tão recente e o happy end que nos espera (se há coisas de que o streaming se afasta é de filmes que acabam mal, vá-se lá saber porquê...), esta é já a terceira vez que o caso chega ao cinema (aqui se inclui o documentário “The Rescue”, nomeado para um BAFTA), mas nada disto desencorajou o investimento da Amazon.