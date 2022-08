Morreu o ator Orlando Costa, famoso pelo papel de "Zé Gato"

Orlando Costa, de 73 anos, morreu, esta sexta-feira na sua residência. A informação foi confirmada à SIC pela família do ator.

Diplomado em teatro pela Escola do Conservatório Nacional, Orlando Costa estreou-se sob a direção de Carlos Avilez no Teatro Experimental de Cascais, em 1969, com a peça "Um Chapéu de Palha de Itália". Desde então, Orlando Costa, nascido em Braga há 73 anos, passou por várias companhias, tornando-se, em 1973, cofundador do Teatro da Cornucópia, com Luís Miguel Cintra e Jorge Silva Melo, onde começa a ganhar notoriedade.

Dois anos mais tarde estreou-se no cinema, a que se seguiria a sua presença na televisão, destacando-se o famoso papel na série "Zé Gato" (1979).

Também exerceu a sua atividade artística na área musical, tendo colaborado em 1984 em discos de Júlio Pereira, Fausto e Sérgio Godinho, assim como escrevendo canções para vários espetáculos de teatro.