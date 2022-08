Depois de 50 anos, Academia de Hollywood pede desculpas a atriz indígena

Em 1973, a atriz e ativista norte-americana Sacheen Littlefeather foi vaiada no palco em Los Angeles, após proferir um discurso de Marlon Brando, que nesse ano rejeitou o Óscar que lhe foi atribuído pela Academia . Passados 50 anos, a organização responsável pelos mais famosos prémios de cinema pediu desculpas pela situação.

Marlon Brando (1924-2004) fora galardoado pela sua atuação no filme "O Padrinho", mas o ator decidiu recusar a distinção como forma de protesto contra a deturpação da imagem dos povos nativos americanos pela indústria cinematográfica dos Estados Unidos.

Enviou Sacheen Littlefeather para o representar no momento de receber a estatueta. Na altura com 26 anos, a atriz foi hostilizada e ignorada pela indústria do entretenimento após o discurso.

Aquela foi a primeira declaração política na cerimónia televisionada — e deu início a uma tendência que permanece até à atualidade.

Apresentando-se em nome de Marlon Brando, afirmou ao público de forma breve "que ele lamentavelmente não podia aceitar este prémio tão generoso".

"E as razões são o tratamento que os indígenas americanos recebem da indústria cinematográfica e da televisão", discursou então.

Esta quarta-feira, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas afirmou publicamente que Littlefeather sofreu abusos "injustificados" após fazer um breve discurso.

Em resposta, a atriz disse à "Hollywood Reporter" que nunca pensou que "viveria para ver o dia em que ouviria isso [o pedido de desculpas]".