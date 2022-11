Roger E. Mosley, da série “Magnum P.I.”, morre aos 83 anos

"Ele odiaria qualquer choro feito em seu nome. É hora de celebrar o legado que deixou para todos nós", disse a filha de Roger Mosley ao anunciar a morte do ator de 83 anos. "Amo-te, papá. Você me amou também. Vou cuidar da mamã, seu amor por quase 60 anos. Criou-me bem e ela está em boas mãos. Descanse", completou Ch-a Mosley, citada pelo site "G1".

Roger Mosley participou de mais de 150 episódios da série televisiva "Magnum P.I." ao lado de Tom Selleck. Esta série esteve no ar durante oito temporadas, entre 1980 e1988. Mosley também fez uma aparição numa recriação mais recente deste programa de sucesso, desta vez como outro personagem, John Booky, de acordo com a sua página no IMDb.