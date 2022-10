Festival Verão Clássico começa segunda-feira em Lisboa: é a edição com a maior participação de jovens músicos

O 8.º Festival Verão Clássico, que abre na segunda-feira e decorre até 13 de agosto em Lisboa, é a edição com a maior participação de jovens músicos – duzentos -, e de concertos, disse à agência Lusa o seu diretor, o pianista Filipe Pinto-Ribeiro.

Nesta edição, estão previstos dez concertos e "a estreia de músicos de referência mundial, como é a pianista ucraniana Milana Chernyavska e a violinista russa Svetlana Makarova, tendo programadas 600 'masterclasses', aulas abertas sobre técnica e interpretação musical, orientadas por 15 músicos e professores de grande reputação internacional, oriundos de algumas das melhores orquestras e conservatórios mundiais”, disse à agência Lusa Pinto-Ribeiro, diretor do Festival. É o caso do violoncelista norte-americano Gary Hoffman, do clarinetista solista da Orquestra de Paris, Pascal Moraguès, e do contrabaixista letão Gunars Upatnieks, da Orquestra Filarmónica de Berlim, acrescentou o responsável.

Para esta edição "foram selecionados 200 jovens músicos, portugueses e estrangeiros", oriundos de três dezenas de países: Alemanha, Áustria, Arménia, Bélgica, Canadá, China, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Geórgia, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, Lituânia, Macedónia do Norte, Países Baixos, Reino Unido, República Checa, Roménia, Rússia, Suécia, Suíça, Ucrânia, Estados Unidos e Venezuela.

O concerto inaugural, na próxima quarta-feira, dia 03 de agosto, no Picadeiro Real de Belém, inclui obras de Ludwig van Beethoven, Giovanni Bottesini e César Franck, e a participação da sopranp Anna Samuil, solista da Ópera Estatal de Berlim, dos violinistas Pavel Vernikov e Svetlana Makarova, do violetista Miguel da Silva, do violoncelista Gary Hoffman, do contrabaixista Gunars Upatnieks e dos pianistas Konstantin Lifschitz e Filipe Pinto-Ribeiro, diretor e fundador do Festival Verão Clássico.

À Lusa, Pinto-Ribeiro destacou o concerto "Brahms Fest", a 6 de agosto, no Picadeiro Real, com Miguel da Silva (viola d'arco), Gary Hoffman (violoncelo), Filipe Pinto-Ribeiro, a soprano Anna Samuil, a violinista Svetlana Makarova, o contrabaixista Gunars Upatnieks e o pianista Konstantin Lifschitz, dedicado ao compositor alemão Johannes Brahms (1833-1897), de quem serão interpretadas as peças Trio (opus 114), Rapsódia (opus 79), com arranjos de Božo Paradžik, e o Quarteto com Piano N.º 3 (opus 60), e ainda, de Franz Schubert (1797-1828) "Der Hirt auf dem Felsen" ("O Pastor no Rochedo").

Pinto-Ribeiro realçou também o concerto de encerramento do Festival, no dia 13 de agosto, no Picadeiro, com interpretação de obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Nino Rota e Antonín Dvořák, com a participação do clarinetista Pascal Moraguès, dos violinistas Stephan Picard e Philippe Graffin, do violetista Lars Anders Tomter, do violoncelista Thomas Carroll, da flautista Silvia Careddu e dos pianistas Milana Chernyavska e Filipe Pinto-Ribeiro.

Outro concerto previsto, também no Picadeiro, no dia 10 de agosto, às 21:00, "MasterFest", apresenta um programa com obras de Joseph Haydn (1732-1809), Claude Debussy (1862-1918) e Robert Schumann (1810-1856), interpretadas pelo trio Silvia Careddu (flauta), Thomas Carroll (violoncelo) e Filipe Pinto-Ribeiro, o duo Philippe Graffin (violino) e Milana Chernyavska(piano), o trio formado por Pascal Moragues (clarinet) e Lars Andres Tomter (viola d'arco) e Filipe Pinto-Ribeiro, e o quinteto constituído por Stephan Picard e Philippe Graffin (violinos), Lars Anders Tomter (viola d'arco) Thomas Carroll (violoncelo) e Milana Chernyavska (piano).

O Festival junta, em Lisboa, nomes de referência da música erudita com jovens músicos provenientes de conservatórios de todo o mundo, que participam em mais de 500 ‘masterclasses’ programadas, e se apresentam com os mestres, em vários concertos à tarde e à noite. Este ano estão previstos dez concertos.