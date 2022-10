21 propostas culturais da semana: o novo romance de Julian Barnes, o festim Cassavetes e o mundo que há em Sines

Estas são as propostas dos críticos do Expresso para esta semana. Aproveite o melhor da cultura para os próximos dias.

Livros

A Pediatra

Andrea del Fuego

Companhia das Letras, 2021, 208 págs., €16,65



Novo livro da escritora brasileira e vencedora do Prémio Saramago, cujo centro é uma mulher além dos estereótipos: “Meu caso é comum, estudei medicina desapaixonada, com o pai no leme. Não é diferente de quem cuida de vacas porque de sua janela era o que havia.”

Pardais

Adília Lopes

Assírio & Alvim, 2022, 72 págs., €14,40



Reflete-se o quotidiano em poemas que podem ser só um verso como “Aprendo a escrever com os pardais.”

Cinema

Galilebre e o Templo Perdido

De Ben Stassen



Fantasia e aventura são os ingredientes maiores de uma comédia de animação que se centra em Galilebre, um jovem aventureiro com um segredo — é parte galinha e parte lebre — que o porá em dificuldades nas provas da Royal Adventurer Society. Poderá ter mais sorte numa segunda tentativa? Em sala.

Zona de Perigo

De Sophia Banks



Thriller de ação, protagonizado por Jason Clarke, Michelle Monaghan e Jai Courtney, transporta-nos para um local secreto onde se encontram detidos terroristas perigosos. Hatchet (Jason Clarke) vai conseguir libertar-se, mas a descoberta que fará não traz quaisquer garantias sobre o futuro. Em estreia.

Alcarràs

De Carla Simón



Tudo se passa numa pequena aldeia da Catalunha, lugar onde a família Solé passa todos os verões a apanhar pêssegos. Só que a colheita deste ano pode ser a última: há uma ação de despejo em marcha nos terrenos de Alcarràs. O filme venceu o Urso de Ouro no Festival de Berlim deste ano. Em cartaz.

Bob’s Burgers: O Filme

De Bernard Derriman e Loren Bouchard



A série televisiva, iniciada em 2011, ganha uma vida nova nos cinemas. Bob e Linda terão um novo desafio, quando uma rutura num cano de água cria um enorme buraco mesmo em frente à hamburgueria — bloqueando a entrada da Bob’s Burgers. Em exibição.

Televisão

Música

Jacob Collier

Hard Club, Porto, quinta, 20h; Coliseu dos Recreios, Lisboa, dia 29, 20h



O multi-instrumentista britânico Jacob Collier regressa a Portugal para dois concertos inseridos na digressão “Djesse”, assente numa série de álbuns com o mesmo nome, que, partido do jazz, mostram o seu ecletismo com colaborações com nomes tão díspares quanto Steve Vai, Ty Dolla $ign, Oumou Sangaré ou a portuguesa Maro.

Diana Krall

EDP Cool Jazz, Hipódromo Manuel Possolo, Cascais, quarta, 20h



Presença assídua em palcos portugueses, Diana Krall volta ao palco do EDP Cool Jazz na próxima quarta-feira, levando consigo o mais recente álbum, “This Dream of You”, no qual interpreta canções tão inolvidáveis quanto ‘Singing in the Rain’ ou ‘Don’t Smoke in Bed’. O festival de Cascais recebe também, amanhã, um concerto de Miguel Araújo com o convidado Rui Veloso e primeira parte de Tiago Nacarato e, quinta-feira, atuações do neozelandês-australiano Jordan Rakei e do percussionista britânico Moses Boyd.

Teatro & Dança

Exposições