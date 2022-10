DGPC quer "Adoração dos Magos" de Domingos Sequeira como Tesouro Nacional

Numa nota publicada esta quarta-feira no "Diário da República", a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) avança com a decisão, a aprovar pela secretária de Estado da Cultura, de classificar a pintura "Adoração dos Magos", de Domingos Sequeira, de 1828, como um “bem de interesse nacional, passando a receber a designação de ‘tesouro nacional’”.

O processo de classificação como “Tesouro Nacional” da “Adoração dos Magos” depende do cumprimento de um prazo de 30 dias de consulta pública do processo administrativo, disponível para consulta na DGPC.

Finalizada em Roma, a pintura viu este processo de classificação iniciado em 2021, na sequência de uma proposta do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), que sublinhava então considerar este quadro como “um verdadeiro testamento artístico, em que se expressam não apenas as preocupações fundamentais [de Domingos Sequeira, 1768-1837] sobre a cor, a luz e a forma, mas também a sua busca de uma síntese entre a tradição clássica e o romantismo”.

A "Adoração" está exposta ao público no MNAA desde julho de 2016, na sequência do restauro realizado pelos técnicos do museu. A pintura foi adquirida pela instituição através de uma campanha pública de donativos, lançada em 2015, para a qual contribuíram desde empresas a escolas, juntas de freguesia, câmaras municipais e fundações, assim como milhares de cidadãos.