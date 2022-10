Ucrânia será o país convidado da próxima Feira do livro de Lisboa

A palavra forte da próxima edição da Feira do Livro de Lisboa é sustentabilidade. Um objetivo que passará quer pela utilização de materiais 100% recicláveis quer pelo incentivo na utilização de transportes públicos. A 92.ª edição decorre entre 25 de agosto e 11 de setembro no Parque Eduardo VII e projeta-se como a maior de sempre, com 340 pavilhões para 140 participantes.

O presidente Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), Pedro Sobral, em conferência de imprensa realizada esta quarta-feira mostrou-se surpreendido com a adesão de editores e livreiros, que, afirmou, "superou as expectativas".

A Ucrânia será o país de honra convidado, com direito a um stand gratuito dedicado ao país. "O convite foi imediatamente aceite pela embaixadora da Ucrânia, na altura, e estamos a trabalhar para perceber como podemos potenciar não só a literatura ucraniana como os autores ucranianos", referiu o presidente da APEL.

Mais do que um espaço vocacionado apenas para compra de livros, a Feira pretende ser também um espaço de lazer e convívio, com capacidade para oferecer uma extensa programação cultural com autores nacionais, e internacionais, com destaque para as apresentações, debates, lançamentos, mesas-redondas, entregas de prémios, sessões de autógrafos e celebrações em geral centradas no livro.

Presente na apresentação da Feira esteve ainda o presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Carlos Moedas sublinhou também a aposta na sustentabilidade desta edição, que vai passar também também pela melhoria nas acessibilidades, tendo sido já firmado um acordo com a EMEL para tornar as “as bicicletas de partilha como o veículo oficial da feira”.

Esta edição será a primeira - desde o início da pandemia - a decorrer sem restrições e, por isso, estará de regresso o pavilhão “Doe os seus Livros”, onde os visitantes podem entregar livros novos ou usados que serão encaminhados para as crianças apoiadas por instituições da Entrajuda. Também o "Show Cooking" estará de regresso.

Foi anunciado ainda que esta será a última edição da Feira do Livro de Lisboa a acontecer no verão. Em 2023 o evento voltará a ocorrer na primavera.