A grande rota da Raia: o melhor da arte portuguesa está em Elvas

Elvas é uma cidade carismática, com uma história definidora, no limite, do próprio destino do país e da sua relação com o seu vizinho mais próximo. Esse era um perfil que a fadava na contemporaneidade a ser uma guardiã mais ou menos competente do seu passado para memória histórica e uso turístico.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler