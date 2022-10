A XXII Bienal de Arte de Cerveira começa este sábado, sob o tema “We must take action!/Devemos agir!”, num apelo à reflexão sobre as emergências globais, e irá homenagear a artista plástica Helena Almeida.

De acordo com a organização, a 22.ª edição da bienal de arte, que decorre em Vila Nova de Cerveira até 31 de Dezembro, “propõe-se reflectir sobre questões globais fraturantes, como a sustentabilidade, as alterações climáticas, a equidade entre géneros e etnias ou a urgência da paz”.

No ano em que comemora 44 anos, a bienal terá o Japão como país convidado e celebrará Helena Almeida, 38 anos depois da participação da artista plástica na quarta edição da bienal, em 1984, na qual foi premiada pela obra Saída Negra.

No total, serão apresentadas cerca de 270 obras, de 318 artistas, oriundos de 29 países.