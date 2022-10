Propostas culturais da semana: grandes exposições para ver em pleno verão (e mais uma vintena de sugestões para dentro e fora de casa)

Estas são as propostas dos críticos do Expresso para esta semana. Aproveite o melhor da cultura para os próximos dias.

Livros

A Idade da Pele

Dubravka Ugresic

Cavalo de Ferro, 2022, 200 págs., €17,45



“Uma voz literária fundamental na Europa”, escreveu o “The New York Times” sobre esta autora croata que lecionou em Harvard e Columbia e venceu o Prémio Neustadt.

nuno botelho

Portugal na Europa das Luzes

António Borges Coelho

Caminho, 2022, 288 págs., €18,90



Volume VII da História de Portugal empreendida pelo historiador, lemos na 1ª página: “Na segunda metade do século XV (...) os pilotos, os marinheiros, os geógrafos e os capitães portugueses trouxeram sobre as suas costas a esfera do mapa-mundo.”

Cinema

A Civil

De Teodora Ana Mihai



Drama criminal sobre uma mãe, Cielo (Arcelia Ramírez), a braços com uma tragédia familiar: a filha adolescente foi raptada no norte do México e as autoridades recusam-se a apoiá-la. O que poderá fazer para reaver a menor? Tomar as rédeas do caso e resolvê-lo com as próprias mãos. Nos cinemas.

Alta Costura

De Sylvie Ohayon



Quanto vale “a beleza do gesto”? Para Esther, chefe das costureiras no estúdio Dior à beira da reforma, vale tudo. E chegou a hora de passar os ensinamentos a uma nova geração. Jade, de 20 anos, poderá receber todo o conhecimento. Mas o mundo da moda francesa é verdadeiramente frenético. Em cartaz.

A Dois Minutos do Infinito

De Junta Yamaguchi



Esta comédia de ficção científica apresenta-nos Kato, dono de um café em Quioto, no Japão, cuja vida muda quando uma mensagem lhe surge no ecrã do computador, que estará a transmitir dois minutos no futuro. Mas o que poderá isso querer dizer? Com amigos, vai formular um plano para chegar a outros amanhãs. Em sala.

​Alto e Bom Som — A Batida de Casablanca

De Nabil Ayouch



Fez parte da seleção oficial de Cannes 2021, esteve em competição e chega agora às salas portuguesas para mostrar o poder transformador da música. Essa força concentra-se em Anas, um antigo rapper a trabalhar num centro cultural de Casablanca, em Marrocos. O hip-hop vai ajudar um grupo de jovens a ver a vida de outra forma. Em estreia.

Televisão

Música

richard dumas

Yann Tiersen

EDP Cool Jazz, Hipódromo Manuel Possolo, Cascais, quinta, 20h



O francês Yann Tiersen traz ao festival de Cascais as canções que fez para filmes, como “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain” ou “Good Bye, Lenin!”, bem como para os vários discos que lançou ao longo de 30 anos de carreira — o mais recente, “Kerber”, data de 2021.

Lido Pimienta

Galeria ZDB, Lisboa, quarta, 22h;M.Ou.Co, Porto, quinta, 21h



A afro-colombiana Lido Pimienta tem-se afirmado como uma voz importante na música e fora dela. Abordando questões como raça e género, tem em “Miss Colombia”, de 2020, um disco que lhe valeu os maiores elogios.

John Pizzarelli

Teatro das Figuras, Faro, hoje, 21h30; Casa da Música, Porto, quarta, 21h30; Mosteiro de Alcobaça, quinta, 21h; CCB, Lisboa, sexta, 21h



O guitarrista e cantor norte-americano volta a Portugal para apresentar “For Centennial Reasons”, o seu terceiro disco de homenagem a Nat King Cole.

Teatro & Dança

Comédia Aulegrafia

De Jorge Ferreira de Vasconcelos

Claustro do Convento da Graça, Lisboa, até domingo

Com uma intriga palaciana, que articula os tópicos do amor, do ciúme, do interesse e das estratégias de ascensão social, a “Comédia Aulegrafia” é uma das poucas obras de Jorge Ferreira de Vasconcelos (século XVI) que chegaram até hoje. Uma produção do Teatro Maizum, com encenação e dramaturgia de Silvina Pereira. Há ainda uma conferência no dia 20 (19h), e está patente no Convento uma exposição sobre o escritor.

Exposições

15 Anos de MACE — Aqui Somos Rede

Vários locais, Elvas, até 15 de agosto



O Museu de Arte Contemporânea de Elvas (MACE) celebra 15 anos com exposições de 25 entidades culturais de todo o país, cada uma com espaço expositivo próprio na cidade. “15 Anos de MACE — Aqui Somos Rede”, sob direção artística de Ana Cristina Cachola, vê centenas de artistas envolvidos num projeto que procura trazer “entidades promotoras de arte contemporânea, reconhecidas nacional e internacionalmente, para Elvas” e “descentralizar um programa comemorativo que não terá como epicentro o MACE e a Coleção António Cachola, mas o circuito em rede” formado por várias propostas artísticas”. Entre os artistas perfilados contam-se Fernanda Fragateiro, Robert Mapplethorpe, Mané Pacheco, Julião Sarmento, José Pedro Croft, Carlos Bunga, Rui Chafes, Helena Almeida, Gisela Casimiro, Antoni Tàpies ou Pedro Neves Marques. Das entidades e coleções representadas fazem parte a ZDB, Fundação Carmona e Costa, MACAM, Coleção Norlinda e José Lima e o próprio MACE. Espaços como a Cisterna, o Castelo, o Paiol de Nossa Senhora da Conceição ou a Sociedade de Instrução e Recreio receberão as exposições.

No Planeta Onde Vivo

Guilherme Silva

Arquivo Municipal de Lisboa — Fotográfico, Lisboa, de 20 de julho a 22 de outubro



Nascido em 1948, dedicou toda a sua vida profissional à fotografia. As suas imagens fazem parte de diferentes coleções públicas e privadas entre as quais a Biblioteca Nacional de Paris ou o Museu do Neo-Realismo, de Vila Franca de Xira, e integra a Coleção Nacional de Fotografia. Reúnem-se aqui um vasto conjunto de provas impressas pelo autor.