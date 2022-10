O circo em Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão

Organizado pelo Teatro da Didascália, de Vila Nova de Famalicão, o Festival Vaudeville Rendez-Vous apresenta a sua oitava edição. Com direção artística e programação de Bruno Martins e Cláudia Berkeley, o Festival é um dos principais eventos dedicados ao circo contemporâneo, atividade artística com grande expressão no norte de Portugal.

O contacto e intercâmbio entre artistas nacionais e estrangeiros é uma das tónicas deste universo, que é, também, espelhado nos festivais. O Vaudeville Rendez-Vous decorre num “quadrilátero cultural” formado pelas cidades de Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão. Este espaço, bastante alargado, é uma marca distintiva do festival. Com efeito, depois de dois anos durante os quais, devido à covid-19, a circulação e o convívio nos espaços públicos foram condicionados, os organizadores decidiram alargar ao limite do possível a utilização desses mesmos espaços e privilegiar artisticamente as ideias de errância e de deambulação. Assim, três dos espetáculos foram concebidos para responder a estes desígnios: “Kilometer 97.1”, dos Collectif Protocole, realiza-se não só nas quatro cidades como durante os percursos entre elas, e utiliza matérias das representações diurnas para a elaboração dos espetáculos apresentados à noite ou ao final do dia; “The Frame”, dos Office Eléctrico 28, percorre Barcelos, Braga e Guimarães, e para cada cidade concebe uma moldura que enquadra a paisagem e a reconfigura; “Kinski – Roi de Rats”, de Rui Paixão, invade as mesmas cidades, com uma personagem humana que se transforma em rato, e assim se liberta no espaço público. Mas a diversidade do circo contemporâneo estará patente num total de 11 espetáculos, além de quatro oficinas de criação, com apresentação final dos trabalhos dos participantes, e uma conferência de Los Galindos, sobre o processo de criação de um espetáculo. / João Carneiro