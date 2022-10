Executivo do Porto unânime em trasladar o coração de D. Pedro para o Brasil

O executivo da Câmara do Porto aprovou esta segunda-feira por unanimidade a trasladação temporária do coração de D. Pedro para o Brasil, no âmbito das comemorações do bicentenário da independência daquele país.

Na proposta, aprovada esta segunda-feira por unanimidade, o presidente da câmara, Rui Moreira, assinala que o município pretende autorizar a trasladação temporária do órgão através da celebração de um contrato de comodato a celebrar com o governo brasileiro.

“Tratando-se de um bem cultural, enquanto bem móvel que representa testemunho material com valor de civilização ou cultura, está sujeito a um especial regime de protecção e valorização”, salienta.

O autarca esclarece que para que a trasladação não comprometesse a integridade do órgão foi pedida uma peritagem técnica ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, que concluiu ser possível realizar a operação, mediante a “exigência de um transporte em ambiente pressurizado”.

“A Câmara Municipal do Porto assegurará todas as diligências necessárias, assim como a articulação com outras entidades, em especial com as autoridades brasileiras, no que concerne à segurança da operação de transporte”, afirma o autarca, adiantando que os custos serão assumidos pelo governo brasileiro.