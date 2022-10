Ministro da Cultura irritado com acusações de "números martelados"

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, deslocou-se esta quarta-feira à Assembleia da República para responder a um requerimento do Partido Comunista Português. Em causa queixas sobre os atrasos na execução do pagamento da segunda tranche do programa "Garantir Cultura".

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler