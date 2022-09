Se no Natal todos nos sentimos mais próximos, talvez seja um bom momento para nos focarmos nesta ideia de cooperação

É Natal. Em Portugal sinto que, católicos ou não, todos acabamos por partilhar estes dias como um momento em que celebramos algo que nos é intrinsecamente comum: a ideia de pertencermos uns aos outros e a ideia de que não somos sozinhos, somos em conjunto. Somos juntos. É uma ideia feliz para um país, o nosso, no que é um mundo em redesenho, irregular, injusto e acelerado. Neste Natal de 2021, particularmente difícil, releio com entusiasmo um livro que foi escrito por um dos grandes pensadores e sociólogos da actualidade, Richard Sennett. O livro chama-se “Together”, não está, infelizmente, editado em Portugal, e é o segundo de um trio que este autor decidiu escrever sobre um tema importantíssimo: quais são as competências que nós, humanos, enquanto espécie, devemos ter para conseguirmos sustentar a nossa vida, presente e futura.

Convivermos numa sociedade que é composta por pessoas de diferentes origens, diferentes idades, diferentes credos, diferentes capacidades económicas e sociais é um dos maiores desafios que temos em mãos. Em “Together”, Sennett defende que a cooperação pode ser uma artesania. No livro que antecede este, “The Craftsman”, explica-nos a importância do artesanato enquanto actividade que procura fazer “coisas físicas” bem feitas para o benefício da Humanidade e enquanto capacidade que todos nós possuímos. Transporta essa competência manual e mental para o campo da interacção social focando-se sobre a natureza da cooperação enquanto aptidão humana. Uma aptidão subvalorizada e facilmente esquecida por ser extremamente exigente e requerer qualidades e energia suplementares da nossa parte. Traça ao longo do livro toda uma história da evolução de modelos cooperativos, desde a época medieval até agora. E propõe ideias e soluções para que usemos a cooperação, onde a competição se inclui, como forma de não só resolvermos muitos dos actuais problemas como também de nos tornarmos uma espécie melhor e mais sustentável.