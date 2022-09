Não é preciso muito tempo para contar uma história. E hoje é dia de contar muitas

21 de dezembro é o dia mais curto do ano, e é também o dia em que a Agência da Curta-Metragem organiza O Dia Mais Curto, uma festa dedicada ao cinema em formato breve. Este ano, pela nona vez, a iniciativa repete-se, atravessando o país (incluindo ilhas) e abrangendo filmes de todo o mundo, apresentados em locais que vão de cinemas e cineclubes a teatros e associações, passando por escolas, centros culturais e mesmo estações de metro, no Porto, bem como a internet e a televisão.

O evento, cuja programação está AQUI, é estruturado em torno de quatro programas distintos, com títulos mais ou menos autoexplicativos: Curtas do Mundo, Novas Curtas Portuguesas, Curtinhas para Todos e Amiguinhos. Os dois últimos programas, com ênfase no desenho animado, destinam-se respetivamente aos maiores de 6 e de 3 anos.

A secção Curtas do Mundo passa em revista algumas obras já vistas no conhecido festival da especialidade realizado anualmente em Vila do Conde. "We have one heart", da polaca Katarzyna Warzecha, junta material de arquivo e desenhos animados para contar a história de um homem que redescobre a verdade sobre o seu pai quando lhe morre a mãe e ele encontra cartas que nunca tinha lido. "O Rei David", de Lila Pineli, fala de uma jovem que é perseguida pelo passado e quer deixar a França.

Na secção dedicada aos portugueses, os temas contemporâneos assumem lugar de destaque. Realizado por Laura Carreira, "The Shift" é sobre o quotidiano de uma trabalhadora temporária. Trata-se de uma produção portuguesa e britânica que procura "revelar as distâncias imediatas da distância perigosamente curta e sempre presente que separa emprego e pobreza, segurança e tumulto".

O drama de Gisberta, a transsexual brasileira que foi torturada e morta por um grupo de jovens numa altura em que já se encontrava gravemente doente, surge tratada em "O teu nome é", de Paulo Patrício.

Da Amadora e Arcos de Valdevez a Vila do Conde e Vila Real (seguindo a ordem alfabética), são cerca duas dezenas e meia as cidades e vilas onde poderão ser vistas as curtas-metragens que acompanham o dia do solstício, num momento em que faltam dez dias para acabar o ano.