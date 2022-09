O regresso de “Matrix”. Vamos ver, claro que vamos ver

Tem imagens que ficaram icónicas: os números verdes a escorrer pelo ecrã, a silhueta de Neo, com aquela espécie de batina sacerdotal, o rosto de Smith (o Mal de óculos escuros), os combates em modo de artes marciais com as panorâmicas circulares, as balas em movimento, a deixar rasto, como se espaço e tempo coubessem nos mesmos fotogramas. Não é façanha de somenos, poucos são os filmes capazes de gravar tais coisas na memória dos espectadores. A trilogia “Matrix” fê-lo, há 22 anos.

Tudo começou em 1999 quando o produtor Joel Silver (que, na década anterior, tinha praticamente reinventado os filmes de ação — “Die Hard”, “Arma Mortífera”, “Predador”) e a Warner Bros. fizeram estrear um novo projeto na área da ficção científica. Era uma proposta, antiga de anos, de uma dupla — os irmãos Andy e Larry Wachowski — ainda mal conhecida do grande público. Os Wachowski tinham feito, em 1996, um thriller de pequeno orçamento e sem grande sucesso (“Sem Limites”), a aposta era agora muito mais ousada. Havia uma ideia com pernas para andar e um messiânico protagonista de vida dupla (programador de dia, ‘hacker’ de noite) e com a sensação difusa de que qualquer coisa na vida não batia certo. Para já tinha sonhos muito estranhos...