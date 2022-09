"O que me motiva particularmente é que estas pessoas procuram a dança pelo prazer de dançar"

Kintsugi é uma palavra japonesa que designa uma técnica para reparar pedaços de cerâmica, assumindo a quebra de um objeto como parte da sua história. É também o termo evocado num projeto de dança artística para cidadãos em idades ou condições físicas que muita gente não associa à dança artística. O autor do projeto é o coreógrafo Rafael Alvarez, de 45 anos. Em conversa com o Expresso, explicou que o projeto, apoiado pela Fundação Belmiro de Azevedo, é uma iniciativa da sua companhia, a BodyBuilders. As aulas e os laboratórios são abertos a todas as pessoas, mesmo as mais novas, embora o foco sejam os idosos. "É um trabalho educativo, como seria com crianças, com jovens, de uma escola superior. Algumas das técnicas são diferentes, mas é sempre o mesmo discurso à volta da dança, do corpo". Assume o propósito de intervir na sociedade, na comunidade. "A intervenção artística tem sempre uma componente social e política. Ainda mais se falarmos a partir do corpo. O corpo tem sempre uma dimensão poética, estética, política, filosófica. Estamos sempre a intervir".

