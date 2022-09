No mundo de Stonehenge, um dos monumentos pré-históricos mais conhecidos do mundo — construído e alterado ao longo de mais de 1500 anos

Foi uns 4500 anos antes do ‘Brexit’, mais coisa menos coisa. Por essa altura, a grande pirâmide de Gizé e a Esfinge foram construídas no Egito. E, no atual Reino Unido, nasceu uma construção circular de pedra que tem tudo a ver com astronomia e também com práticas religiosas. Esse grande círculo de pedra é o tema da exposição “The World of Stonehenge”, visitável no British Museum de 17 de fevereiro a 17 de julho.

É claro que na freguesia de Nossa Senhora de Guadalupe, perto de Évora, podemos visitar ao ar livre o Cromeleque dos Almendres, um conjunto de monólitos e menires que lembra o herói gaulês de banda desenhada Obélix. Uma vantagem a considerar será a possibilidade de incluirmos na excursão umas migas de espargos ou outro prato alentejano, o que ajuda a pensar melhor sobre estes assuntos. Já Stonehenge tem uma escala muito maior, apesar de exigir uma viagem até aos campos ingleses de Salisbury, Wiltshire. É um dos monumentos pré-históricos mais conhecidos do mundo e foi construído e alterado ao longo de mais de 1500 anos de uso. Estamos a falar de umas cem gerações. Agora, ganhará com a contextualização trazida por esta nova exposição em Londres. A maioria das peças vem de outros museus britânicos e de vários países europeus, numa tentativa de dar a perceber o monumento de Stonehenge à luz do que se construía e produzia ao mesmo tempo no resto da Europa. Nota-se a ausência de peças vindas da Grécia, compreensível tendo em conta o diferendo internacional à volta dos mármores do Pártenon.