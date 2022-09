O menino que faltou à escola. A maior exposição de Artur Cruzeiro Seixas

Há títulos que iluminam uma obra, ou ainda mais, a intenção de toda uma vida. Os títulos são estes: “O Que Aprendi Quando Faltava às Aulas” e “Quando Não Ia à Escola Aprendia Muito Mais”. O primeiro é uma assemblagem de vidro (lágrimas ou gotas), corda, contraplacado, papel, cartão tinta e marcador sobre cartolina; o segundo é uma colagem sobre papel, ambos sem data, ambos do menino Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro Seixas que nasceu na Amadora (3-12-1920), quatro anos antes do primeiro manifesto do Surrealismo, e morreu em Lisboa à beira de completar 100 anos (8-11-2020). Vale a pena falar, desde já, no Surrealismo porque Cruzeiro Seixas, desde que o descobriu, em meados dos anos 40, não mais o largou, ao contrário de outros surrealistas portugueses que apenas o foram de passagem, podemos mesmo dizer que o Surrealismo foi para Cruzeiro Seixas o que aprendeu fora da escola e depois dela.

