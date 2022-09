“O Anel do Unicórnio”, uma ópera para crianças

O título do espetáculo é, já em si, um programa; um animal fantástico, o Unicórnio, uma coisa que, no prosaísmo da vida quotidiana, se pode dizer que não existe; e um Anel para esse animal de fantasia, ou seja, um mergulho na invenção sem limites. Também se pode tentar um resumo, uma espécie de playlist em miniatura, com coisas que estão na obra e parecem importantes: uma peruca a arder, um gato desaparecido, um cão tosquiado. Tudo se passa na casa de uma família musical: Faustina Balão e Bellini Del Canto são cantores de ópera; Pedro Patê, o filho, quer ser mágico; Tosca, a empregada, é uma fitness victim; Don Giovanni al Latte é o gato de Faustina, e Leitmotiv o pastor alemão de Tosca. É dia de bodas de prata do casal; vai haver um jantar de festa. Bellini comprou uma joia para a mulher, “um anel em ouro puro/ com uma pérola extremamente rara/ é rubi de Unicórnio”. Trata-se de uma espécie de opera buffa, de comédia de enganos; e o gato desaparece, o anel que deveria estar na massa do bolo vai parar à comida do cão, Faustina desespera, julga que a querem envenenar, e tudo acaba bem, com golpes de génio, de fortuna, de magia e de sorte.

