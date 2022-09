“O Coliseu do Porto renasceu das cinzas e não será a pandemia que o fará soçobrar”: 80 anos do templo cultural que quase foi Reino de Deus

Inaugurado a 19 de dezembro de 1941 com um Sarau de Gala, o Coliseu do Porto celebra, este domingo, os 80 anos de várias vidas camaleónicas. É uma história de longevidade, marcada por capítulos dourados de esplendor, mas também por momentos mais sombrios, de decadência. Já esteve, em 1995, na iminência de ser vendido à IURD (Igreja Universal do Reino de Deus) para ser transformado num templo religioso, mas a revolta do público e dos artistas logrou o milagre da salvação. Um ano depois, renasceu das cinzas, quando se deu um grande incêndio, poucas horas após ter recebido o Portugal Fashion, onde desfilou Claudia Schiffer. A emblemática sala de espetáculos da Invicta é, assim, uma fénix alimentada por uma resistência à prova de fogo.

