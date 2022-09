Museu do Holocausto do Porto fecha devido à evolução pandémica

De portas abertas ao público desde 5 de abril, o Museu do Holocausto do Porto vai estar fechado a partir desta quarta-feira devido à atual situação pandémica. Em comunicado, a Comunidade Judaica do Porto refere que o equipamento cultural “deverá estar encerrado até fevereiro ou março, reabrindo quando as circunstâncias o permitirem”.

Para Michael Rothwell, diretor do museu, a decisão de encerrar temporariamente o espaço serve para evitar aglomerados de visitantes, uma vez que o público é “esmagadoramente constituído por adolescentes que ali se deslocam em grupos ou em visitas escolares”.

Até à data, o Museu do Holocausto, com entrada gratuita, já recebeu mais de 35 mil pessoas. “São frequentes os ajuntamentos de escolas e outros visitantes. A situação de saúde pública agrava-se e não desejamos manter o museu aberto até à reabertura da sociedade”, frisa Rothwell.

O Museu do Holocausto do Porto retrata a vida judaica antes do Holocausto, o nazismo e a sua expansão na Europa, os guetos e o drama dos refugiados, os campos de concentração, de trabalho e de extermínio, a Solução Final, as Marchas da Morte, a libertação e ainda a vida da população judaica no pós-guerra. Os visitantes têm também a oportunidade de visitar uma reprodução fiel dos dormitórios de Auschwitz.

Além de fotografias, a narrativa é conduzida por textos e mapas informativos, entrecortados por momentos mais imersivos com a projeção de vídeos, como o testemunho de uma sobrevivente de Auschwitz ou um excerto do filme “A Luz de Judá”, produzido pela Comunidade Judaica do Porto, onde se pode assistir à jornada de trânsito dos judeus pela cidade durante a II Guerra Mundial.

Está ainda exposta documentação inédita dos refugiados que chegavam à Invicta, muitos com vistos passados por Aristides de Sousa Mendes, com destaque para cerca de 400 fichas individuais.